"Chalon dans la rue ou Teknival ?".. le coup de gueule d'un fidèle d'info-chalon.com

"Chalon dans la rue ou Teknival ?



Il n’y a eu ces jours dans les médias locaux que des concerts de louanges et autres articles dithyrambiques sur le festival Chalon dans la rue et le bonheur des festivaliers et des commerçants.

Par contre j'avoue ne pas avoir vu grand chose sur l'avis des Chalonnais et en particulier ceux du quartier centre ville.... je vous livre donc le mien.



Avant de continuer je tiens à préciser que même si je n’y participe pas par goûts personnels, je ne suis pas opposé à ce festival que j’ai vu évoluer depuis les premières années, se professionnaliser, autant du côté des spectacles que de l’organisation et il est vrai qu’en journée les impacts et surtout désagréments sur mon quotidien d’habitant et de salarié de Chalon restent limités et tout à fait acceptables.



Par contre j’avoue que je reste dubitatif devant certaines évolutions de ce qui se défini comme un festival d’arts de la rue et en particulier les spectacles (concerts ?) nocturnes avec leurs débauches de décibels insupportables émis à des horaires avancés.



Dans la nuit de jeudi à vendredi tapage jusqu’à environ 2 h du matin de ce qui ressemblait à un concert de musique tekno, très agréable quand vous travaillez le lendemain ce qui est le cas je pense d’une majorité de Chalonnais du centre-ville et quartiers proches.



Et rebelotte les jours suivants, bon d’accord c’est le week-end, mais l’ambiance boite de nuit sur tout un centre-ville tout le monde ne partage pas. Et heureusement cette année la température était fraiche la nuit et le bruit pouvait être atténué par la fermeture des fenêtres !



Alors s’il vous plait Mesdames et Messieurs nos élus et organisateurs du festival pensez aussi au Chalonnais, ceux qui font vivre Chalon pendant les 361 autres jours de l’année ! Ne tombons pas une fois de plus dans l’excès et la démesure comme trop souvent dans notre pays. Une fin des tapages nocturnes vers minuit, soyons larges pour les spectacles qui nécessitent l’obscurité, ça serait une belle marque de respect pour nous."

D.T