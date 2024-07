CARNET BLEU - Bienvenue à Gabbyn

Gabbyn MULBACH-CUSSEY est né le 9 juillet à la maternité du Centre Hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône. Il est le 3ème enfant après Lily-Rose, 12 ans, et Louane, 8 ans, d'Emmanuelle CUSSEY et le premier enfant de Quentin MULBACH. Le papa est technicien de maintenance chez Industeel au Creusot. La famille réside à Montchanin. Nous présentons nos félicitations aux parents et tous nos vœux de bonheur au bébé.