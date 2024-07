L'Université Populaire du Chalonnais remise sur les rails

Créée en février 1984, l'Université Populaire du Chalonnais (UPC) propose un large choix de formations dispensées par des animateurs qualifiés : cours de langues, informatique etc. Grâce à la participation active de bénévoles passionnés, animés d'une volonté de partage du savoir, ces activités permettent de se former, se perfectionner et compléter ses connaissances sans exigence de diplôme.

L'UPC compte 701 adhérents, soit à peu près le nombre d'adhérents qu'elle avait avant la crise sanitaire. La peur d'un nouveau confinement et des restrictions étant passée, le moins que l'on puisse dire c'est que cette association à but non lucrative, dont les activités dispensées sont basées avant tout sur la convivialité, le partage, l'échange et le désir de connaissance, se remplume.

L'heure de dresser le bilan de la saison 2023-2024.

D'ailleurs au moment où nous nous entretenions avec Joseph Sassonia, le président de l'UPC, celui-ci travaillait d'arrache-pied mais «avec beaucoup d'enthousiasme», comme nous le précise ce dernier, avec Odile Laroche, la secrétaire du bureau, et une autre collaboratrice, sur le nouveau site qui devrait voir le jour le mois prochain. L'occasion de changer de logiciel. Avec un système de gestion complètement intégré et plus ergonomique, ce site permettra d'ici septembre de payer via un site marchand les inscriptions et les cours en ligne.

Le retour en grâce de l'UPC s'explique par la bonne dynamique instaurée par ses enseignants, une pléthore de nouveautés et une plus grande proximité.

Parmi les cours qui ont le vent en poupe, citons la géopolitique qui a été littéralement pris d'assaut avec 18 adhérents... pour 12 places ! Un succès dû à la qualité d'enseignement du colonel Didier Gros qui a su rendre le cours passionant, pour ne pas dire captivant.

«À tel point qu'on va doubler les cours (de gépolitique) et même plus», ajoute à ce propos le président de l'UPC.

Autres cours qui connaissent un grand boom, citons également les cours de guitare de David Gallois avec ses douze élèves assidus et les cours de théâtre avec une quinzaine d'élèves.

L'Université Populaire du Chalonnais vise les 1000 adhérents, comme nous l'indique Odile Laroche qui est elle-même inscrite aux cours de yoga, d'anglais et à la chorale de l'UPC.

L'UPC ouvre ses portes le lundi 2 septembre 2024.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati