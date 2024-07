NOUVEAU – Les Chemins Épicuriens : une offre de visites couplée pour découvrir le patrimoine bourguignon

Découvrez les trésors de la Route des Grands Crus de Bourgogne grâce à une nouvelle initiative : les Chemins Épicuriens. Fruit d’un partenariat entre la Cité des Climats et vins de Bourgogne, l’Hôtel-Dieu des Hospices Civils de Beaune, le Château du Clos de Vougeot et la Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin à Dijon, cette offre de visites couplée vous invite à plonger dans l’histoire, le patrimoine et la gastronomie de la région.

Lire l'article complet sur Info-Beaune.com