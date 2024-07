29 hectares de verdure au coeur du plus grand pôle industriel entre Paris et Lyon

A mettre en avant les implantations industrielles sur SaôneOr, on en oublie presque le fameux "poumon vert" porté par le Grand Chalon. Oui on peut parler de poumon tant les 29 hectares de Coulée verte préservés sont une caractéritique essentielle du développement de la principale zone industrielle entre Paris et Lyon. Un choix qui aurait pu être tout autre tant la demande en foncier explose ces dernières années. La décision de sanctuariser ces espaces comme des îlots de nature indispensables au vivre-ensemble est à saluer.

1,3 millions d'euros mobilisés et 13000 arbres plantés

Sur les 29 hectares concernés, le Grand Chalon a réalisé d'importants travaux permettant aux habitants de Virey le Grand et Fragnes-La Loyère d'être totalement isolés des implantations industrielles. Une coulée verte qui permet ainsi de réserver à la nature près du quart de la surface totale de SaôneOr. La création de cette coulée verte permet aujourd’hui de préserver le paysage de Fragnes-la-Loyère et de Virey-le-Grand ainsi que sa faune et sa flore, améliorer la qualité de l'air, offrir un espace de détente et de loisirs aux habitants et travailleurs de la zone, tout en favorisant la biodiversité a rappelé Sébastine Martin, à l'occasion de cette visite de terrain avec les élus des communes concernées. L'ensemble de la Coulée est accessible au grand public.

« Avec un quart de sa réserve foncière réservée à la nature, SaôneOr se hisse encore une fois en tête des zones industrielles exemplaires de notre pays » a-t-il ajouté.

La Coulée verte a bénéficié des financements de l'Etat et de la région Bourgogne-Franche Comté pour plus du million d'euros. Il convient de noter également qu'une soixantaine d'arbres fruitiers ont été plantés et dont la gestion sera confiée à l'IME de Virey le Grand.

Laurent Guillaumé