Une quinzaine de stagiaires par jour au stage d'été du Ring Olympique Chalonnais

Deux jours en mode boxe anglaise au cœur de l'été. C'est le menu proposé par le Ring Olympique Chalonnais (ROC) à l'occasion de son traditionnel stage d'été Jeunes.

Soit 24 séances du 1er juillet au 2 août 2024, de 19 heures 30 et 21 heures à la Salle Armand Langlais. Au programme, cardio, renforcement musculaire et apprentissage technique de la boxe.

C'est encadrés par Saïd et Sabri Fergani qu'une quinzaine de participants ont pu s'essayer au noble art dont Étienne, un lycéen de 17 ans, visiblement très satisfait des progrès obtenus.

«À la base, je suis très éloigné du monde de la boxe. J'ai voulu tester et je ne le regrette pas une seule seconde. C'est simple, j'ai perdu 6 kilos en même pas un mois et ça me fait un bien fou. La boxe, en vrai, c'est génial ! Alors quand j'ai appris que le club proposait un stage d'été, c'était une belle occasion de me renforcer dans cette discipline», nous explique le jeune homme.

Nul doute qu'on retrouvera Étienne le 9 septembre pour la rentrée du ROC.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati