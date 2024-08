CANICULE : le numéro vert réactivé par le ministère de la Santé

Le numéro vert est joignable au 0800 06 66 66 de 8 heures à 19 heures, ce numéro de téléphone gratuit est mis en place jusqu'à la fin de l'épisode de canicule.

Pour rappel, il convient de respecter les consignes suivantes :

- rester au frais ou passer plusieurs heures par jour dans un lieu rafraîchi

- boire de l'eau sans attendre d'avoir soif

- s'humidifier et se ventiler le corps plusieurs fois par jour

- fermer les volets et les fenêtres aux heures les plus chaudes et quand il fait plus chaud dehors qu'à l'intérieur

- manger frais et équilibré

- éviter l'alcool ou encore prendre des nouvelles des plus fragiles.