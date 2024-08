AVIS DE DECES - Audrey

CORCHANU - CORPEAU - CHAGNY



Sylvaine et Jean-François Martien, ses parents ;

Julien, son frère et Delphine sa compagne ;

Clément, son neveu adoré ;

Mme Jacqueline Martien,

Mme Yvette Contassot,

ses grands-mères ;

ses oncles et tantes ;

cousins et cousines ;

ainsi que toute la famille,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Audrey

survenu le 15 août 2024

à l'âge de 44 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le vendredi 23 août 2024 à 15 heures en l'église de Chagny.

Fleurs naturelles uniquement.

La famille remercie toutes les personnes qui prendront part à sa peine.