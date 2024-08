Crissey : La soirée "Guinguette" de la fête patronale a battu son plein Vendredi soir 23 août.

Musique, moules/frites ou poulet/frites au menu pour la soirée d’ouverture de la fête patronale organisée par Crissey Animations et le CCAS.

Le succès de cette soirée n’est plus à faire et près de 200 convives sont venus faire la fête et manger les traditionnelles moules/frites ou poulet/frites dans la cour de la salle des fêtes.

Pour bien commencer la fête le CCAS offrait l’apéritif aux habitants devant la salle des fêtes, un bon moyen pour attendre le moment de passer à table.

Entre filles, on prépare sérieusement et dans la joie la soirée guinguette…. Sans les maris !! Où sont-ils passés?

Même si la faim tenaille, il faut faire la queue et être patient, il y avait un certain temps d'attente pour être servi !...

A table, les convives se sont délectés des moules avec parfois un petit verre de vin blanc mais avec modération !

La dizaine de bénévoles au service n’a pas chômé durant toute la soirée pour préparer et servir les repas.

Monsieur le maire Pascal Boulling était présent à cette soirée qui s’est terminée par le tir d’un feu d’artifice au terrain du pigeonnier.

Par chance pour les organisateurs, le temps au beau fixe, a permis à cette soirée de se dérouler à l’extérieur avec tout à côté la fête foraine.

D’autres animations ont eu lieu samedi et dimanche pour cette traditionnelle fête patronale de la commune.

C.Cléaux