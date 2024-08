Succès pour la fête de la Saint-Louis à Cheilly les Maranges

Dimanche 25 août, la traditionnelle fête de la Saint-Louis s’est déroulée au hameau de Mercey. Après l'apéritif offert par les vignerons, les discours et la photo de groupe, un repas préparé et servi par Wim, Cécile et l’équipe de bénévoles de la Saint-Louis a été proposé aux invités. Ce grand moment de convivialité fut apprécié par tous avec en prime, un beau soleil et une fraicheur retrouvée.