Arcadanse : rendez-vous le 11 septembre pour les inscriptions 2024/2025

Comme à l’accoutumée, Arcadanse organise, dans ses locaux, au 16 rue Denis Papin, une fin d’après midi d’inscriptions de 16h30 à 20h le 11 septembre prochain.

Dès 3 ans pour la danse et 7 ans pour la musique, Arcadanse propose de multiples ateliers de danse traditionnelle, danse du monde et musique traditionnelle, pour les enfants et les adultes.

Horaires des ateliers danse :

EVEIL - 3/5 ans - samedi 10h30/11h30

ENFANT - 6/9 ans - mercredi 16h30/18h

ADOS - 10/15 ans - vendredi 19h30/21h

DETENTE - tous niveaux, à partir de 16 ans - lundi 20h30/22h

ENSEMBLE ADULTE - intermédiaire / avancé, à partir de 16 ans - vendredi 21h/22h30

Horaires des ateliers musique :

ACCORDEON - tous niveaux, à partir de 7 ans - mercredi selon planning personnalisé

VIELLE A ROUE - tous niveaux, à partir de 7 ans - lundi selon planning personnalisé

CORNEMUSE - tous niveaux, à partir de 7 ans - mercredi selon planning personnalisé

ORCHESTRE - intermédiaire / avancé, tous instruments - mardi 20h30/22h

ADHESION 75€ pour l'année - cours de musique en supplément



Dès 14 ans, venez pratiquer le modern-jazz chez Arcadanse. Deux niveaux sont proposés : débutant et intermédiaire / avancé.

Et nouveauté cette année, l’association propose des cours de barre à terre pour travailler la souplesse !

Horaires des cours :

MODERN-JAZZ - débutant, à partir de 14 ans - un samedi sur deux 15h/17h

MODERN-JAZZ - intermédiaire / avancé, à partir de 16 ans - mercredi 19h15/20h45

BARRE A TERRE - tous niveaux, à partir de 14 ans - mercredi 18h15/19h15

Tarifs annuels :

MODERN-JAZZ DEBUTANT : 180€ (dont 75€ d'adhésion à l'association)

MODERN-JAZZ INTERMEDIAIRE / AVANCE : 210€ (dont 75€ d'adhésion à l'association)

BARRE A TERRE : 180€ (dont 75€ d'adhésion à l'association)

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter l’association par mail à [email protected]

Et pour suivre toute l’actualité d’Arcadanse c’est par ici :

Facebook

Instagram



Amandine Cerrone.