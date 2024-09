La Confédération Syndicale des Familles, une force pour mieux vivre

«Vivre ensemble, agir ensemble»

Tel est le slogan de la Confédération Syndicale des Familles (CSF).

Créée le 3 avril 1992 par José Caétano qui habitait au 1 rue Louis Pergaud, cette association a été officiellement déclarée le 1er octobre 1993 sous l'appellation «Mieux Vivre à l'OPAC 71». Suite au tragique accident de son président en 2005, Armand Rameau, alors vice-président de l'association, a repris l'association et l'a rebaptisé en «Une Force pour Mieux Vivre» et pour plus de visibilité, il l'a affilié à la CSF Nationale et passé en Union Départementale en regroupant plusieurs sections sur le département et à l'UDAF71.

Depuis le décès d'Armand Rameau survenu le 13 février 2015, c'est Jean-Claude Chevillot, alors vice-président de l'association, qui a repris la bonne marche de cette institution jusqu'à maintenant.

Pour ce faire, il peut compter sur Yves Garreau, dit «Yvon», le vice-président qui est également administrateur à l'OPAC 71, Véronique Commaret, la secrétaire, et Pascal Ruter, le trésorier de l'association.

Agissant avec les familles «pour une société juste et solidaire», la CSF comptait 49 adhérents au 1er août.

«Nous étions 90 adhérents l'année dernière», précise son président.

Avec comme valeurs, la solidarité, la citoyenneté et le respect, l'association a pour missions de défendre les droits des familles, représenter les familles auprès des pouvoirs publics et agir pour l'égalité des droits.

La CSF se veut familiale, laïque et sans étiquette politique.

Après s'être mise en pause depuis le 31 juillet, la CSF a tenu une réunion de rentrée ce lundi 2 septembre, dès 14 heures, dans les locaux de l'association aux Aubépins (15 rue Jules Renard). Parmi les thèmes évoqués, la préparation des cartes d'adhérents et le Forum de la vie associative et sportive qui aura lieu ce samedi 7 septembre au Parc des Expositions.

Autre sujet abordé : l'OPAC 71 souhaite récupérer les locaux «d'ici la fin de l'année».

Une mesure jugée «injuste» par les membres de l'association.

«L'OPAC ne respecte pas la loi LCR du 26 juillet 1977 qui dit que les locaux collectifs résidentiels (LCR), ces mètres carrés offerts aux associations d'habitants dans les ensembles de logements sont désormais obligatoires dans les groupes de logements HLM de plus de 200 logements. Par ailleurs, ces locaux seront désormais livrés aménagés à leurs bénéficiaires», déplore Jean-Claude Chevillot, «Pour nous le problème c'est qu'actuellement nous avons un local qui sert juste de lieu de permanence de quartier aux Prés Saint-Jean. Ce local n'est pas adapté ni équipé pour faire du secrétaire et de l'informatique pas plus que de recevoir du courrier donc problème pour nous... D'autant plus que cela perturbe la bonne marche de notre confédération syndicale».

La CSF tient ces permanences le lundi aux Aubépins (15 rue Jules Renard) de 14 heures à 18 heures, le mercredi aux Prés Saint-Jean (3bis Jules Ferry) de 9 heures à 12 heures, et le vendredi toujours aux Prés Saint-Jean (3bis Jules Ferry), en lieu et place du Plateau Saint-Jean où les locaux de la CSF se trouvaient à la Maison de quartier, de 14 heures à 17 heures.

Affichant 596 heures de bénévolat l'année dernière, la CSF, c'est aussi des campagnes de dératisation, des conciliations entre locataires, des distributions de flyers, des réunions de pieds d'immeubles avec les locataires au gré de l'OPAC 71, et des réunions statutaires tous les trois mois.

«Ces dernières servent à avoir les réponses qu'on ne peut pas avoir autrement», nous explique Jean-Claude Chevillot.

La CSF entretient de bons rapports avec les autres syndicats de locataires.

«D'ailleurs, on travaille ensemble», précise ce dernier.

Retrouvez la CSF au Parc des Expositions le samedi 7 septembre à l'occasion du Forum de la vie associative et sportive, de 7 heures à 18 heures.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati