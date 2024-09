L'Atelier d'Art Thérapie de l'EPSM71 - Sevrey organise un concours d'art postal

Le règlement complet sur le concours est accessible sur https://artpostal2024.wordpress.com/

PROJET CONCOURS D’ART POSTAL : SISM 2024 proposé par Mme KROL Véronique, art thérapeute à l’UISAM- EPSM71

Présentation :

L’atelier d’Art thérapie de l’EPSM 71 organise un concours d’Art Postal à l’occasion de la 35ème édition des Semaines de l’Information sur la Santé Mentale autour de la thématique suivante : « En mouvement pour notre Santé mentale » du 7 au 20 octobre 2024.

C’est pourquoi je vous incite à démarrer par une balade dans votre quartier, au parc, dans la campagne environnante, au bord de l’eau, ou dans tout endroit que vous affectionnez.

Inspirez-vous de ce que vous procure cette mise en mouvement, de ce qui accroche votre regard, de ce que vous aurez ramené au fond de votre poche... Je vous invite ensuite à développer votre créativité en participant à ce concours d’art postal, en créant votre enveloppe toute personnelle et imaginative.

Le Mail Art (ou Art postal) consiste à réaliser des créations selon une technique et un format libre (peintures, gravures, photos, collages et autres). Tout support est accepté dans la mesure où il entre dans une boîte à lettres et dans la limite des règlements de La Poste (format minimum de 14x9, pas de denrées périssables, pas d’objets coupants et/ou dangereux...)

Si le participant utilise une photo, il garantit en être l’auteur et qu’elle est libre de droits d’auteur et de droits à l’image.

Pour les personnes qui s’engagent dans le concours, une participation implique de la part des créateurs la cession du droit de reproduction et de représentation des œuvres, ainsi que le droit de procéder à l’exposition des réalisations : communication, articles de journaux, exposition publique y compris sur un blog http://artpostal2024.wordpress.com et sur Instagram art.postal2024

Ils acceptent que leurs œuvres soient photographiées par le public.

Les créations ne seront pas restituées.



Conditions de participations :

- Ce concours est ouvert à tous.

- Une seule création par personne sera acceptée.

- Les créations devront être postées avant le 2 octobre 2024 minuit.

- Les créations devront impérativement être affranchies au tarif en vigueur.

- Le timbre doit être oblitéré par la poste.

- La catégorie pour laquelle vous participez doit apparaitre sur votre création.

- N’oubliez pas de glisser vos coordonnées à l’intérieur de votre création :

nom, prénom, adresse, tél, courriel, établissement le cas échéant.

- L’adresse du destinataire doit impérativement être portée directement sur l’œuvre

« L’Atelier du Papier de Soi » Atelier d’Art Thérapie du Centre Hospitalier EPSM71

55 Rue Auguste CHAMPION

71100 SEVREY

Participation :

- Catégorie juniors : Jusqu’à 12 ans

- Catégorie jeunes : Personnes de 12 à 16 ans.

- Catégorie adultes : personnes de plus de 16 ans



Exposition et vote du public :

Les créations artistiques seront exposées du 7 octobre au 18 octobre 2024 à la cafétéria des patients de l’EPSM71.

Une pré-sélection de 10 œuvres par catégorie sera faite par un jury composé de 5 patients et 5 personnels de l’EPSM71 le matin du 7 octobre.

Le vote du public ne touchera donc que les 30 œuvres pré sélectionnées.

Le public pourra déposer son vote du 7 au 17 octobre 2024 jusqu’à midi, dans une urne déposée à la cafétéria des patients de l’EPSM71.

Un seul vote par personne et par catégorie.

Récompense :

Trois prix seront décernés suite au vote public :

- Catégorie : Juniors

- Catégorie : Jeunes

- Catégorie : Adultes

Les prix seront des bons d’achat à CULTURA d’un montant de 100 euros chacun.

Les prix seront remis aux gagnants à la cafétéria de l’EPSM71 à 15h, le vendredi 18 octobre 2024, ou adressés par voie postale en cas d’absence des lauréats.

Courant octobre / novembre, l’exposition pourrait continuer et prendre place dans une salle annexe à la bibliothèque du village de Sevrey (à déterminer avec les élus la bibliothécaire).