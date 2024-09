Vigilance orange activée ce mercredi soir en Saône et Loire pour des risques d'inondation

En soirée de ce mercredi 4 septembre, une perturbation très active s'invite sur la Bourgogne par le sud. Tout au long de la nuit de mercredi à jeudi et jusqu'à jeudi matin, elle arrose copieusement le département de Saône-et-Loire, placé en vigilance orange.

Les intensités pluvieuses s'annoncent localement marquées, de l'ordre de 15 à 20 mm par heure durant plusieurs heures.

Il faut attendre la matinée de jeudi pour que les précipitations cessent. Sur l'ensemble de l'épisode, en l'espace de 12 heures, il est attendu 40 à 60 mm de pluie sur des surfaces étendues. Très ponctuellement, il pourra tomber entre 80 et 100 mm de précipitations.

D'importants ruissellements et des débordements sont donc à craindre dans les secteurs les plus arrosés.