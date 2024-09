Rugby : Le CRC s’incline face à Montceau sur le score honorable de 12 à 24

Pour son premier match de la saison 2024 -2025, le Chatenoy Rugby Club s’est déplacé à Montceau afin de rencontrer l’équipe du RC Montceau, évoluant en Fédérale 3 ( deux étages au-dessus du CRC), pour un match amical de préparation.

Après une première mi-temps plus qu’honorable, les Châtenoyens ont eu plus de peine en seconde période et ont du laisser la victoire aux locaux, score final 24 - 12.

Un bon premier match de préparation qui en verra un second avant le début du Championnat. Le CRC recevra dimanche prochain 15 septembre 2024, l’équipe de AS Autun évoluant en Régional 1 ( un niveau au dessus de Châtenoy). Les deux équipes du CRC sont engagées dans cette dernière préparation. Début du Championnat Régional 2 le dimanche 22 septembre 2024 face à l’équipe de Saint Apollinaire pour le premier match de poule de la saison 2024 - 2025 sur le terrain de Charréconduit.

JCR