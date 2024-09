AVIS DE DECES - Madame Jeannine BACHELET née ROSE

SAINT-MARCEL



André, son époux ;

Patrick, Thierry et Flore, ses enfants ;

Catherine, Evelyne et Joseph, ses belles-filles et son gendre ;

les petits-enfants et les arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Jeannine BACHELET

née ROSE

à l'âge de 87 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi

11 septembre 2024 à 15 heures, en l'église de Saint-Marcel.

Jeannine repose au funérarium de Saint-Marcel.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.