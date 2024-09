AVIS DE DECES - Madame Gisèle MARLOT née COGNY

CHASSEY-LE-CAMP - DEMIGNY - BEAUNE



Bernadette, Sylvie et Pedro, Patrick et Nadine,

ses enfants et leurs conjoints ;

Romain, Matthieu, Sarah, Anna, Guillaume, Marie, Lucas,

Laura et Hugo,

ses petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Gisèle MARLOT

née COGNY

survenu le 8 septembre 2024

à l'âge de 92 ans.

Ses obsèques religieuses auront lieu le vendredi 13 septembre à 15 heures en l'église de Chassey-le-Camp.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.