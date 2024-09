Savez-vous que la CAF vous aide à financer votre matériel informatique ?

L'ordinateur familial fait des siennes ? Il ne suffit plus à répondre aux besoins scolaires ou universitaires de vos enfants ? Ou vous n'en avez tout simplement pas ? Bonne nouvelle, l'aide à l'équipement informatique fait partie de la myriade de coups de pouce proposés par les Caisses d'allocations familiales (CAF).



UNE AIDE POUR LES PLUS DÉMUNIS

Contrairement aux subventions nationales, ce soutien financier entre dans le cadre des politiques locales d'action sociale propres à chaque CAF départementale. Si ce dispositif permet d'accorder des aides variées aux familles en difficulté, il s'agit donc d'un programme extralégal qui n'est pas forcément proposé par toutes les CAF. Chaque Caisse détermine ainsi les modalités et conditions du soutien et décide de l'accorder ou non en fonction de la situation du demandeur mais aussi au regard des disponibilités budgétaires du fonds.

Cela étant dit, pour en bénéficier, il faut en général justifier d'un quotient familial inférieur ou égal à un certain montant (700 € ou 800 € selon les CAF) et avoir un enfant à charge ou à naître, sachant qu'une limite d'âge peut être imposée (18, 20, 21 ou même 26 ans s'il poursuit des études supérieures selon les Caisses).



UN PRÊT SANS INTÉRÊT

Ordinateur portable ou non, souris, écran, clavier, imprimante, scanner et même tablette peuvent être financés grâce au soutien de votre Caisse d'allocations familiales. Si une situation particulièrement précaire peut justifier l'octroi d'une subvention, l'aide à l'équipement informatique prendra en général la forme d'un prêt sans intérêt à rembourser sur 24 ou 36 mois selon les CAF.

Côté montant, ce crédit social atteint par exemple 500 € maximum en Charente-Maritime, dans l'Eure, en Haute-Vienne, en Ariège ou encore dans le Tarn, tandis qu'il est plafonné à 600 € en Loire-Atlantique. La CAF de l'Eure prévoit en outre de compléter ce prêt par une subvention d'un montant identique pour les étudiants de moins de 26 ans poursuivant des études supérieures afin qu'ils puissent financer jusqu'à 1 000 € d'équipement numérique.

Renseignez-vous auprès de la CAF de votre département et attendez d'avoir obtenu l'accord pour votre demande avant d'effectuer l'achat !



Julie Polizzi



D'AUTRES FORMES D'AIDE NUMÉRIQUE

Toujours dans le cadre de leur politique d'action sociale, certaines Caisses d'allocations familiales peuvent proposer des dons d'équipements issus de leur propre parc informatique à destination d'associations. De même, diverses initiatives locales visent à aider les familles à appréhender les risques liés aux réseaux sociaux et à internet. La Caisse nationale porte également le projet des Promeneurs du net, des professionnels de la jeunesse présents sur les réseaux sociaux pour conseiller enfants et parents en termes de pratique numérique.