J’ai testé pour vous l’hypnose et je n’en suis pas revenue !

Alors que je me baladais entre les rangées de stands de la convention “Geek Legends”, organisée les 14 et 15 septembre au Parc des Exposition, je suis tombée sur un étrange spectacle. Devant une petite scène, plusieurs personnes, en état d’hypnose, semblaient obéir aux indications d’un hypnotiseur. Curieuse, j’assiste donc à la représentation quelques instants mais celle-ci, touchant déjà à sa fin, me laisse sur ma faim. N’ayant jamais fait d’hypnose auparavant, je décide de me prendre au jeu et de participer à la prochaine session proposée.

Je fais alors la rencontre de Elie, hypnotiseur, exerçant cette pratique comme un second métier qu’il décide d’apprendre fin 2016 via des formations et des conférences. Il propose ainsi des animations, que ce soit en convention, pour des anniversaires, des mariages, et bien d’autres événements encore. Il propose aussi des “impro sous hypnose”, mélangeant le théâtre d’improvisation et l’hypnose.

Tout d’abord, il nous explique que nous entrons en état d’hypnose approximativement huit fois durant la journée. Lorsque nous faisons les choses inconsciemment par exemple, c’est déjà un état d’hypnose. Ensuite qu’il y a, à peu près, 10% de personnes très réceptives, 30% de personnes très peu réceptives, et le reste est un entre deux ou certaines choses fonctionnent et d’autres pas. Et pour finir, une personne en état d’hypnose ne peut pas aller contre sa morale. Laissez donc tomber les scénarios catastrophes…

Elie met un point d’honneur à s'assurer que tout se fasse dans la sécurité et la bienveillance. Le but est de se moquer d’une situation, non pas de la personne en elle-même.

Je suis accompagnée durant la session d’une autre personne, un adolescent, observé par son frère qui décide de ne pas prendre part à l'expérience. Nous commençons en douceur. Si je me retrouve moyennement réceptive aux premiers exercices, un peu déconcentrée par le fait d’avoir laisser mon appareil photo hors de mon champ de vision, mon voisin lui, semble bien plus sensible. Je finis tout de même par réussir à me détendre et à me concentrer. Malgré tout, toujours consciente de mes faits et gestes et de la réalité qui m’entoure, je persiste dans mon scepticisme. J’ai, à l’idée, de ne pas être sensible à une quelconque forme d’hypnose un peu plus poussée, et certaine que rien ne fonctionne sur moi. Ça, c’est ce que je croyais…

L’humilité, c’est aussi apprendre à reconnaître ses torts. Si je me disais auparavant qu’il n’existait aucun monde possible dans lequel quelqu’un arriverait à me clouer par terre, sur le sol d’une convention, il fallait que je reconnaisse que cela était, bel et bien, en train de se produire devant le regard médusé des visiteurs. Durant un instant, mon esprit s'est légèrement brouillé. Bien qu’encore complètement consciente, je me retrouvais incapable de me relever ; confuse et étonnée, une angoisse a surgi. J’avais beau forcer pour tenter de me relever, cela me semblait impossible à réaliser, seule ma tête effectuait un léger mouvement. Quant à mon voisin, il semblait lui aussi avoir les pieds collés au sol. Lorsqu’on me laissa enfin me relever, je n’arrivais toujours pas à comprendre comment cela avait pu fonctionner sur moi. C’est alors que l’hypnotiseur décida de m’ôter l ‘usage de la parole, tentant toujours de lutter contre ses injonctions, j’arrivais encore à bouger mes lèvres mais aucun son émanait de ma bouche. C’est alors qu’il décida de ‘coller ma langue au palais’ et cette fois-ci, je dus bien l’admettre, après m’avoir clouée au sol, il me cloua le bec. Mon voisin, plus réceptif, a pu pousser la session plus loin. Il en oublia jusqu’à son nom, parla en langage pokémon, sous le regard amusé de son frère. Enfin, à son plus grand bonheur rencontra Mbappé, qui se trouvait être en fait un visiteur flânant au hasard de la convention.

Personnellement convaincue par ce que je venais déjà de vivre, je ne souhaitais pas pousser la session plus loin mais ce fut une étonnante découverte, une expérience intéressante et fascinante, à vivre comme à voir et à tester au moins une fois dans sa vie !

Pour contacter Elie : www.eliehypnotiseur.com ou [email protected]

Olivia MR