Marchons toutes pour la paix samedi 21 septembre !

Communiqué de Femmes Solidaires

La Journée internationale de la paix instaurée par l'ONU en 2001 est marquée chaque année par de multiples initiatives partout dans le monde. En France des rencontres, des rassemblements auront lieu. Des organisations très diverses dont Femmes solidaires, des syndicats, des partis politiques auront une volonté commune : qu'aucune de leurs différences ne fassent obstacle à un but commun : vivre en paix dans un monde de solidarité, de justice et de sororité. Les dépenses militaires favorisant le commerce des armes sont immorales et dangereuses.

Les femmes du monde entier se mobilisent contre les violences et la haine. Qu'elles habitent en Irlande, au Guatemala, en Éthiopie, en Iran, en Ukraine, en Palestine, en Israël, au Liban … elles racontent leur histoire, leurs désillusions, leurs espoirs. Toutes meurtries par la guerre, elles ont toutes la même détermination : être entendues par les autorités, pour dire stop aux viols, aux violences qu’elles subissent parce qu’elles sont femmes, leur affirmant que la paix est possible, sans oublier leur place dans les processus de négociations avec l’application réelle de la résolution 1325 !

Ce jour, pensons ensemble, à la militante iranienne des droits des femmes Narges Mohammadi, prix Nobel de la Paix 2023 toujours incarcérée à Téhéran. Nous marcherons et nous hurlerons pour les femmes afghanes réduites au silence !

Femmes du monde entier marchons ensemble, crions ensemble pour que la paix soit possible. Les Femmes solidaires seront au rendez-vous dans tous les territoires !