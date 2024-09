Rugby : Le CRC en route pour un nouveau Championnat de Régional 2

Ce dimanche 22 septembre 2024 à 13h30 et à 15h, les deux équipes Seniors du Chatenoy Rugby Club vont entamer la saison 2024 - 2025 en vue d’aller chercher une qualification pour le Championnat de France et les Finales régionales.

Un premier match sur le terrain de Charréconduit contre un club de Cote d’Or, Saint Apollinaire. Un club bien connu des Châtenoyens qui, la saison dernière les ont battu à la maison sur le score de 19 à 15 et sont allez perdre de justesse au match retour sur le score de 19 - 17. En finalité le classement général de la saison a vu St Apollinaire prendre la 5e place et le CRC la 6e. Mais on le sait les saisons se suivent et ne se ressemblent pas.

Une préparation sérieuse

Les Châtenoyens se sont très bien préparés et ce sous la houlette de leurs staff dirigé par Rudy Léger, assisté de Arnaud Levasseur, David Touam et Sébastien Balency.

Deux équipes sont engagées en Championnat, une équipe Réserve, une équipe Première. La composition des équipes est faite en fonction des performances de chacun, sur ce point le staff est très clair, ce qui veut dire que c’est un groupe d’environ une cinquantaine de joueurs concernés et il y a de la « concurrence », semble-t-il.

Réponse dimanche 22 septembre 2024 du coté du stade de Charréconduit de Chatenoy le Royal.

