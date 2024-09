Viva Factory : CRM Industrie, mécanique de précision

CRM Industrie est spécialisée en mécanique générale, mécanique de précision et maintenance industrielle, en réfection de moules verriers. Plus de détails avec Info Chalon.

CRM Industrie, c'est avant tout une équipe conséquente d'ingénieurs et de techniciens expérimentés qui met ses compétences et ses équipements de pointe au service de clients exigeants dans des domaines aussi variés que l'industrie pharmaceutique et cosmétique, la fabrication de verre alimentaire, la mécanique agricole et la maintenance des parcs de machines de tous types d'entreprises.

Basée à Crissey sur une superficie de 1200m² et plutôt axée sur l'usinage (tournage, fraisage, 4 et 5 axes), l'outillage et la maintenance verrière, CRM Indusrie compte 13 salariés.

L'entreprise recrute un tourneur expérimenté et un outilleur, comme nous l'indique Camille Danguy, le directeur général qui était présent à Viva Factory avec Valdo Essomba, en apprentissage bac-pro.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati