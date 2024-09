Rugby : Retrouvailles pour les Juniors Reichel du Racing Club Chalonnais

C’est aussi cela le rugby ! Même si les années passent bien trop vite, il y a des moments qui font que le temps s’arrêtent, l’instant du soirée dans ce restaurant sympathique qu’est « Le bassin de Fragnes « à Fragnes la Loyère », pour permettre des retrouvailles d’un groupe de « gamins » qui avaient de 17 à 19 ans à l’époque des années 1995, 96 et 97 ayant porté les couleurs Tango du feu RCC, pour un Championnat Juniors de haut niveau sous le nom de Frantz Reichel.

Quelle bonne idée ont eu les entraineurs et quelques joueurs de rassemblés le maximum de ces anciens joueurs, tous plus que quarantenaires aujourd’hui et bien assis dans leur vie professionnelle ou familiale, mais aussi ceux qui ont entrainé ou comme dirigeants. Pas facile de reconstituer un fichier mais chacun s’y est mis pour faire appel à sa mémoire et lancer les courriers nécessaires pour ce rassemblement.

Une petite trentaine était présente à l’heure de l’apéritif, heureux de se retrouver en compagnie de leurs épouses ou compagnes pour bon nombre. D’autres n’ont pas pu venir, et certains ont été introuvables quelques trente années plus tard ou voir des dirigeants ayant quitté ce monde. Inutile de dire que la boite à souvenirs a livré tout ce qu’elle contenait s’agissant des matchs, des déplacements ou des voyages organisés et toutes les anecdotes qui font la vie d’un groupe comme a pu l’être celui de ces Juniors Reichel de cette génération.

Que ce soient les joueurs, entraineurs et dirigeant de cette époque, tous souhaitent que cette première retrouvaille puisse continuer dans le temps. Et puis l’esprit Tango qui ne s’éteint pas.

JC Reynaud