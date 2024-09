Beaune Côte & Plage - Les travaux de rénovation écologique avancent pour une réouverture début juin

La baignade naturelle de Montagny-lès-Beaune, fermée pour rénovation, réouvrira en juin 2025. Les travaux en cours incluent la mise aux normes du système de filtration, la plantation de nouveaux végétaux et l’installation de nouveaux liners, pour une expérience plus durable et respectueuse de la nature.

