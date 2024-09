Assemblée Générale de La Boule Saint Jean: un club ambitieux axé sur l’avenir et les résultats!

Patrick Chevaux réélu Président à l’unanimité !

Samedi 28 septembre, à partir de 10 heures, se tenait au siège de la Boule Saint Jean, 4 impasse Saint Marie à Chalon-sur-Saône, l’Assemblée Générale du club chalonnais.

Face à une quinzaine de licenciés, la tribune composée de gauche à droite de Michel Coffin, membre du Comité Directeur de l’O.M.S, Pierre Carlot, Adjoint aux Sports à la Ville de Chalon-sur-Saône, Patrick Chevaux, Président, Christine Chevaux, trésorière Virginie Prudon, secrétaire, faisait face à une douzaine de licenciés.

A la demande de son Président, l’Assemblée Générale commençait par une minute de silence en hommage aux deux disparus du club ; Joaquim Da Silva et Jacques Labille.

Ce club, qui compte 52 licenciés (2ème club de Saône et Loire), qui a vu cette année ses rangs augmentés avec une douzaine de recrues, nourrit de grosses ambitions. Un club ou Compétiteurs, amateurs, débutants ou personnes en situation de handicap, trouvent toute leur place!

Outre les organisations des concours de grandes ampleurs tels que le Concours Vétérans International (24 quadrettes), le Challenge Jacques Labille (24 quadrettes), le concours le Challenge Joachim Da Silva (64 doublettes), un championnat du secteur 2 … le club a mis en place plusieurs équipes pour jouer sur tous les tableaux (vétérans, M3 et M4).

De plus le club a engagé également deux équipes pour disputer les éliminatoire M3/M4 sur 5 weekends qui sont qualificatifs pour les Championnats de France.

Renforcement des liens avec les équipes étrangères, régionales, nationales, départementales et locales… mais aussi développement du sport boule handicap, c’est toute une organisation qui a été expliquée par son Président Patrick Chevaux dans son rapport moral.

S’en suivait le rapport sportif de la secrétaire Virginie Prudon, sur les performances sportives de l’année 2023/2024 avec d’un côté les vétérans : 6 concours gagnés et de nombreux accessits dans les 4 premières places des concours.

Les résultats des autres concours M3 et M4 avec quelques performances.

· A noter le remarquable parcours de Virginie Prudon (championne de France 2014) qui sera éliminée en ½ finale des Championnats de France.

La parole était donnée ensuite à la trésorière Christine Chevaux qui dans son rapport financier expliquait que l’exercice 2023 / 2024 se termine largement excédentaire.

Se déroulait suite à une année élective, le nouveau vote à main levée des membres volontaires voulant intégrer le bureau pour occuper la direction du club pendant les 4 années à venir et qui a été établit comme suit : (Président) Patrick Chevaux, (Vice-Président) Henri Lieutet, (Trésorier) Pascal Prudon, (Trésorier adjoint) Gabrielle Lieutet, (Secrétaire) Christine Chevaux, (Secrétaire adjoint) Virginie Prudon. Bureau voté à l’unanimité

Après quelques questions diverses la parole était donnée aux personnalités :

Michel Coffin : « J’ai écouté très attentivement et j’ai trouvé cela très agréable cette Assemblée Générale parce que ce que je trouve génial, c’est que le club vit bien, on voit qu’il y a 52 licenciés dont 32 handicaps ce qui veut dire 20 licenciés habituels et on voit qu’il y en 15 ici ce qui est vraiment formidable et cela je l’apprécie beaucoup […] Vous m’avez accueilli d’une façon très sympathique alors que vous ne me connaissiez pas avec cordialité et politesse et en plus je vois que ce club est très actif quand j’ai entendu le rapport moral de votre Président mais aussi le fait de s’occuper de tous ces handicapés et j’imagine très bien le travail que cela représente et je trouve cela vraiment super. Et puis vous avez vraiment un beau budget financier donc on voit que le club est bien géré, c’est sérieux, non vraiment c’est vraiment agréable de vous rencontrer. Je vais donc rapporter tout cela à mon cher Président Thierry Thevenet et à toute l’équipe de l’O.M.S [...] Je vois que vous avez touché une aide exceptionnelle de l’O.M.S, c’est très bien, de toutes les façons forcément l’O.M.S vous aidera quand vous aurez besoin c’est évident. Je tenais à vous remercier et sachez que j’ai été très honoré d’avoir assisté à cette Assemblée Générale. Merci encore ! ».

Pierre Carlot : « J’ai beaucoup de choses à vous dire et d’abord merci pour votre invitation ! C’est vrai que cela fait plaisir de venir dans une Assemblée Générale comme celle-ci et qu’on voit que cela est très convivial, que tout le monde peut dialoguer et apporter ses idées et je trouve cela très important surtout dans une association. Et je vous félicite pour cela ! J’excuse bien sûr, Monsieur le Maire et je vais parler de l’ensemble de vos rapports. D’abord concernant les licenciés, 52 licences pour une association c’est très bien cela prouve que vous avez beaucoup recruté. Bien entendu, vous avez une section handicap et je vous en félicite car je sais bien que c’est un énorme boulot aussi bien pour les éducateurs, pour les bénévoles que pour vous, d’ailleurs je suis venu deux / trois fois j’ai vu comment cela se passait bien et je vous en remercie. C’est vrai qu’être avec les personnes en situation de handicap, les côtoyer, s’en occuper, les entourer … cela les occupe et ont voit bien ils le ressentent eux-mêmes qu’ils se trouvent bien parmi vous et cela je l’ai constaté. Pour tout ce qui est événements, bien sûr la ville vous soutient, on a un service des sports qui est présent, qui est hors norme, c’est vrai qu’avec Patrick Varraut, Gilles Véchambre le Directeur des Sports de la ville de Chalon et du Grand Chalon sont là aussi pour vous aider et nous la ville que ce soit aussi bien avec Annick Morand qui est la commission des manifestations, nous sommes là pour vous aider. Pensez bien à faire vos demandes en avance c’est très important. Chalon est devenu une ville où il y d’énormes manifestations […] Il faut voir le nombre de manifestations qui se déroulent à Chalon sur une année, Chalon ça bouge, nous sommes une ville active et sportive et d’ailleurs nous avons reçu un label que je vais aller chercher avec de Directeur des Sports, nous avons obtenu 3 lauriers ce qui permet à la ville de Chalon d’être reconnue comme ville active et sportive. Cela veut dire que Chalon bouge et cela grâce à vous et aux autres associations, c’est comme cela que l’on obtient des labels et cela nous permet de pouvoir travailler pour avoir des grosses manifestations telles que le tour de France, Paris Nice… bien sûr, il est évident que pour 2025, nous serons à vos côtés pour votre concours international, pensez à la Fispac, c’est une aide que l’on donne aux associations sportives qui organisent des événements de grandes ampleurs. Concernant votre bilan financier qui est très positif et bien cela prouve que l’association est très bien gérée et que tout ce passe bien et sincères félicitations à la trésorière. Félicitations aussi à votre secrétaire car c’est vrai que le travail de bureau c’est très contraignant dans une association et bien sûr félicitations à votre Président. J’apprécie également l’idée d’un de vos adhérents de vouloir rassembler les quatre clubs de boules du chalonnais pour faire un petit concours entre vous. Je pense d’abord que c’est une très bonne idée parce que cela créé un lien, on ne sait jamais et vous êtes quatre clubs de boule sur Chalon, donc c’est important de vous réunir, surtout que vous vous fréquentez régulièrement lors des autres concours. Je tiens aussi à féliciter le nouveau bureau constitué et surtout pensez bien a faire le nécessaire auprès de la Sous-préfecture, à la vie associative ainsi qu’à moi-même, pour le changement de bureau. Nous sommes appelés à se revoir, on est là, la ville est à vos côtés pour répondre à vos diverses questions ou demandes. Je vous remercie ! ».

L' Assemblée Générale se terminait par une récompense du club à Virginie Prudon 1/2 finaliste en Championnat de France individuel en présence des autorités.

Le club remercie également ses nombreux sponsors qui permettent la réussite des événements mis en places par le club de la boule Saint Jean.

Le traditionnel pot de l’amitié clôturait la séance !

J.P.B