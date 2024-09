Le chanteur des génériques de Pokémon a mis l'ambiance samedi à Gamecash Chalon

Déjà venu à Chalon-sur-Saône lors de l'inauguration de la boutique Gamecash un an plus tôt, Jean-Marc Anthony Kabeya n'est pas seulement le chanteur iconique des génériques français de la série animée «Pokémon» (de la saison 1 à la saison 10, puis saison 17) et du PokéRap qui ont marqué plusieurs générations, c'est également le chanteur du générique de «Yu-Gi-Oh ! GX» , «Shin-Chan», de la version 2003 de «Teenage Mutant Ninja Turtles», «Duel Masters», «Tama et ses amis» et «Dinosaur King».

Originaire du Plat Pays, Jean-Marc Anthony Kabeya possède, en plus de son expérience de chanteur, plusieurs cordes à son arc; il est aussi comédien de doublage, danseur et adore enseigner tout ce qu'il sait et aime comme la comédie musicale ou bien le chant.

Et même Maxime Bonnot, le gérant de la boutique, s'est lâché pendant le concert.

Ravi de rencontrer des passionnés et de partager avec eux un peu de nostalgie, le chanteur était venu dans notre ville en compagnie de Pikachu.

Autre invité de renom, le YouTubeur Conkerax était également là pour une séance de dédicaces autour de son petit livre illustré où il se lâche et livre des anecdotes de malade, 100 trucs de dingue à savoir sur le jeu vidéo.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati