Conférence - Débat : Voyage autour de la Méditerranée (l'eau en agriculture) le 11 octobre prochain (places limitées)

L’eau est à la base de toute vie sur Terre. Face aux dérèglements climatiques, comprendre et suivre le cycle de l’eau est une des clés pour stabiliser les crises mondiales. Ce cycle est au cœur de la restauration des écosystèmes fragilisés, de la garantie de réserves alimentaires durables et de notre approvisionnement en eau potable. Il est essentiel de construire une vision commune entre les différents utilisateurs de l’eau pour assurer la pérennité de cette ressource d’ici la fin du siècle.

L'objectif de cette soirée conférence-débat est de susciter une prise de conscience collective et d'élaborer une vision partagée de la gestion de l'eau entre les différents acteurs du territoire à l'horizon 2050. C'est également une opportunité de mettre en lumière les actions collectives en cours pour une gestion plus efficace et raisonnée de l’eau, bénéfique à la fois pour une agriculture durable, l’environnement et la société dans son ensemble.

Partie Conférence :

Retour d'expérience après 9 mois autour de la Méditerranée !

Mathys, jeune agronome en quête de solutions pour une gestion durable de l'eau en agriculture face aux défis climatiques, partagera ses observations. La présentation abordera les projections des dérèglements climatiques sur le cycle de l'eau et leurs impacts sur l'agriculture. Les enjeux, les avantages, les limites, ainsi que les obstacles rencontrés par les agriculteurs autour de la Méditerranée seront également évoqués. Enfin, un focus sera fait sur une ferme en polyculture-élevage au Portugal, qui adopte des pratiques agroécologiques visant à assurer la durabilité de ses activités et des ressources qu'elle consomme et produit.



Partie Débat :

L’avenir de la gestion de l’eau en agriculture en Saône-et-Loire

Des acteurs du monde agricole, aux profils variés (pratique, théorique, politique), partageront leurs points de vue sur la gestion de l’eau en Saône-et-Loire. Le débat portera sur les enjeux liés à la disponibilité de la ressource en eau à l'horizon 2050, les mesures préventives déjà mises en place et la gestion des crises climatiques.

Une première partie sera dédiée aux présentations et aux réponses des intervenants, suivie d'une session de questions-réponses avec le public, permettant un échange ouvert sur les solutions et bonnes pratiques.

Intervenants :

Antoine VILLARD (Conseiller en grandes cultures)

Philippe FOURNIER (Agriculteur)

Daniel CHRISTEL (Conseiller communautaire - Lutte contre le ruissellement et travaux d'assainissement)

Mathys HALLET (Agronome)



Informations pratiques :



Événement gratuit, dans la limite de 45 places.



Sondage informatif du nombre de participants : https://doodle.com/meeting/participate/id/b444ln2b