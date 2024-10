VICKY FOODS - Un démarrage de production pour le premier trimestre 2025 ... et des embauches en cours

Vous connaissiez la pose de la première pierre... Vicky Foods a inventé la pose de la dernière pierre ! Une belle manière de matérialiser la quasi fin de ce chantier hors-norme, monté en des temps records. Dans le cadre de projet d'envergure, le géant espagnol a confié la conception au cabinet d'architecte de Rachida MANSOURI NEBIA pour réaliser toutes les études et les dossiers de consultation et les travaux ont été menés de main de maître par l'entreprise française Cap Ingelec, habituée à ces grands défis de l'agro-alimentaire depuis plusieurs décennies.

Les chiffres donnent l'ampleur de la tâche accomplie pour mener à bien cette première tranche de travaux. Oui, oui, on insiste bien.. le bâtiment que tout le monde peut apercevoir sur Virey le Grand, n'est que le premier à être sorti de terre. Juan Fernandez a tenu à préciser que ce premier bâtiment entrera en fonction dans le premier trimestre 2025, avec un premier recrutement de 80 personnes. Une, puis deux lignes de production qui représentent chacune quelques 100 camions de livraison vont entrer dans leurs dernières phases. Il a tenu à préciser qu'il n'était pas question de transférer une production déjà opérationnelle en Espagne, mais bien d'apporter de nouveaux produits et nouveaux services.

Le premier bâtiment dont la dernière pierre a été posée ce jeudi concerne les locaux administratifs mais aussi et surtout toute la logistique de réception des matières premières, le stockage des produits finis prêts à être expédiés mais aussi une ligne de production.

Un travail intense avec les fournisseurs locaux

C'est tout un écosystème à l'origine de l'implantation de Vicky Foods sur le Grand Chalon, des pôles de formation jusqu'aux producteurs locaux, et notamment les minotiers de Saône et Loire et plus largement de Bourgogne-Franche Comté, qui seront totalement intégrés lorsque le site industriel tournera à plein régime. Un site dont l'emplacement ouvre la voie à de nouvelles conquêtes de marchés européens notamment sur l'Ouest et le Nord de l'Europe a insisté Juan Fernandez, avec des perspectives de développement alléchantes pour le leader espagnol. Le noeud autoroutier chalonnais étant un emplacement de choix dans la stratégie de développement commercial.

Vous cherchez à postuler chez Vicky Foods ? De nombreux postes sont à pourvoir...

Des électromécaniciens, des techniciens de maintenance, des conducteurs de ligne... les postes à pourvoir sont en nombre. La responsable des ressources humaines vient d'ailleurs seulement d'être recrutée d'après les informations confiées à info-chalon.com. Mais de toute évidence, si vous souhaitez postuler chez Vicky Foods, c'est de venir au forum de l'emploi qui se tiendra en novembre prochain au Parc des Expositions.. et n'oubliez pas votre CV ! Info-chalon.com reviendra plus en détails sur le forum début novembre.

Laurent Guillaumé