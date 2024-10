Une semaine très mais alors très arrosée en Saône et Loire

Si ce week-end sera ensoleillé en Saône et Loire, la situation va très vite se dégrader au cours des prochains jours.

Les prévisions de météo France ne sont pas au beau fixe pour les jours à venir et notamment à partir de lundi soir et la journée de mardi. La pluviométrie attendue devrait battre de nouveaux records avec des orages localement forts. Il est conseillé d'anticiper et de ranger ce qui peut l'être pour au moins ces deux journées. Même si les orages vont se calmer à compter de mercredi, Météo France prévoit des journées encore trés arrosées pour les jours suivants.