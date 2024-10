GOLF : la jeunesse aux premières places à la coupe Aquilus MMA

Décidément, en ce mois de septembre, les jeunes n’arrêtent pas de briller sur le « 18 trous » du Golf de la Roseraie. Après Guilhem et Hugo Ressiguié le 7 à la coupe Mercedes-Benz, puis Corentin Besse et Gabriel Cattozzo le 14 à la coupe Alfa Roméo FJA Motors, ce sont à nouveau Guilhem Ressiguié et Corentin Besse qui ont goûté à la victoire le 22 lors de la seconde édition de la coupe Aquilus MMA. Qui plus est, leur plus sérieux rivaux ont été Esteban Castellon et Hugo Ressiguié, deux autres espoirs du club. L’avenir de l’AS Golf est entre de bonnes mains.

Guilhem Ressiguié et Corentin Besse ont littéralement survolé la compétition, disputée en scramble à 2, rendant une carte de moins 6 sous le par. Avec à la clé notamment un eagle au trou n°11 et cinq birdies aux trous n° 1, n°6, n°10, n°13 et n°15 pour un seul bogey au trou n° 9. Avec huit birdies pour trois bogeys, dont un au trou n°18, Esteban Castellon et Hugo Ressiguié ne s’en sont pas laissés compter et ont terminé à moins 5 sous le par. Mais cela n’a pas suffi…

La meilleure participation de la saison

Les golfeurs chalonnais et leurs visiteurs ne se sont pas laissé influencer par des prévisions météo incertaines. Avec 84 joueurs au départ, les organisateurs, à savoir Eric Santioni, le constructeur de piscines et installateur de spas san-rémois, et Fédéri Maurin, l’assureur de la place de la République, ont enregistré la meilleure participation de la saison. On notait ainsi la présence d’une forte délégation de Montceau.

Parallèlement au tournoi proprement dit un concours d’approche était organisé au trou n°12 et a vu la victoire de Lionel Bruneau avec une marque à 0,99 m. Un concours de drive était aussi programmé et a été gagné par Véronique Forin chez les dames et Hugo Ressiguié chez les messieurs. A noter que l’incontournable pause du 9 était aux couleurs de l’Italie. Il ne pouvait pas en être autrement, quand on connait les origines du patron d’Aquilus et Spas !

FKT digit en pole

Enfin la coupe Aquilus MMA était l’avant-dernier tour de la Partenaire’s Cup 2024. Avec désormais un total de 1 141,5 pts FKT digit a fait un grand pas vers le succès. Mais le suspense reste entier entre Audi Chalon et Monsieur Store. Seuls six points (1 026 contre 1 020) séparent les deux équipes en faveur du premier nommé.

Les résultats

Brut : 1. Corentin Besse (Chalon) - Guilhem Ressiguié (Chalon) 42, 2. Esteban Castellon (Chalon) - Hugo Ressiguié (Chalon) 41.

Net : 1. Martin Tokarski (Bourgogne-Franche-Comté) - Roméo Burdillat (Bourgogne-Franche-Comté) 58, 2. Thomas Alamelama (Chalon) - David Philippe (Chalon) 44, 3. Jean-Marc Baratcabal (Chalon) - Frédéric Laugier (Chalon) 43, 4. Christopher Thereau (Montceau) - Bruno Simon (Montceau) 43, 5. David Nimmegeers (Chalon) - Frédéric Boguet (Montceau) 43, 6. Patrice Renaud (Avoise) - Fabrice Pelletrat (Bourgogne-Franche-Comté) 42, 7. Corentin Besse (Chalon) - Guilhem Ressiguié (Chalon) 42, 8. Esteban Castellon (Chalon) - Hugo Ressiguié (Chalon) 42, 9. Alexandre Biajoux (Bourgogne-Franche-Comté) - Cédric Royer-Manoha (Bourgogne-Franche-Comté) 42, 10. Bertrand Allègre (Chalon) - Anthony Laulognon (Chalon) 42, 11. Florian Achard (Chalon) - Arnaud Nicolle (Chalon) 41.

Gabriel-Henri THEULOT