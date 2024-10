AVIS DE DECES - Madame Annick PLISSON-BONOUVRIER

CHALON-SUR-SAÔNE



Régis BONOUVRIER (Bonux), son époux ;

Thomas, son fils ;

Nino, son petit-fils ;

Bernard (Mimi) et Christine,

son frère et sa belle-sœur ;

Anne Lucie, sa nièce et ses enfants ;

Maryse, sa sœur et Lenny son neveu ;

Josette et Jean Jacques BONOUVRIER-PERRUSSOT,

ses beaux-parents ;

Laurent et Karine,

son beau-frère et sa belle-sœur,

Noah et Mahé, ses neveux ;

Marcelle CHANTECLAIR, sa tante ;

ses fidèles amis et compagnons de route de toujours,

vous font part du décès de

Madame Annick PLISSON-BONOUVRIER

dite « la Puce »

La cérémonie civile sera célébrée le mardi 8 octobre 2024, à 9h15, en la salle du crématorium de Crissey.

Ni fleurs, Ni plaques.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.