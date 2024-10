La Société des Sciences Naturelles et Mycologiques de Chalon-sur-Saône organise une sortie champignons samedi prochain

La Société de Sciences Naturelles et Mycologiques de Chalon-sur-Saône organise gratuitement une sortie mycologique dans la forêt domaniale du Chalonnais, sur la commune de Lans, le samedi 12 octobre.

Au programme : on quadrille une large zone, on ramasse quelques spécimens de chaque espèce, on répond aux questions, on vous laisse même cueillir les bons comestibles. Ensuite, on retourne au parking et on détermine au mieux chaque espèce trouvée, en vous expliquant leurs caractéristiques propres.

Pour tout public, petits et grands, novices et connaisseurs, venez nombreux, on vous attend ! Pensez aux bottes et surtout au panier (pas de sac en plastique, cela abime nos fragiles champignons) !



RDV Covoiturage : 13:30 sur le parking de Marie Blachère dans la Zone Commerciale sud :

https://maps.app.goo.gl/4aFDap6QuY9nD3ab6

RDV sur place : 14:00 devant le bois, route de Saint-Christophe (D123) :

46°45'24.3"N 4°57'09.7"E

https://maps.app.goo.gl/aSKHMSJ8V3JmiVj7A