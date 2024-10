Le Grand Chalon décroche le Prix Territoria Or pour son Incubateur de Maison d’Assistants Maternels

L’agglomération du Grand Chalon vient d’être distinguée, parmi près de 180 candidatures, par le Prix Territoria Or 2024* dans la catégorie “actions en faveur des enfants et des adolescents”, pour sa mise en place d’un Incubateur d’Assistants Maternels (MAM). La Présidente du jury, Madame Françoise GATEL, Ministre déléguée auprès de la ministre du Partenariat avec les territoires et de la Décentralisation, chargée de la Ruralité, du Commerce et de l’Artisanat, a ainsi souligné le grand intérêt de cette innovation.

Face à la baisse du nombre d’assistants maternels sur le territoire, la préférence croissante des parents pour les modes d’accueil collectif et les difficultés rencontrés par les professionnels de la petite enfance pour ouvrir leur propre MAM, le Grand Chalon a inauguré une structure inexistante jusqu’alors en France : un incubateur de Maison d’Assistants Maternels.

Depuis son ouverture en 2023, l’incubateur accueille pendant 3 mois minimum, dans un lieu dédié et équipé (dans le quartier du Stade de Chalon-sur-Saône ou dans un Relais Petite Enfance d’une commune de l’agglomération), des assistants maternels désireux de tester en condition réelles leur projet de MAM tout en bénéficiant d’un accompagnement spécifique (administratif, budgétaire et pédagogique) pour monter leur structure. Au total, 6 groupes de professionnels ont d’ores et déjà pu bénéficier de l’incubateur ou sont en cours d’accompagnement et 2 nouvelles MAM se sont déjà implantées sur l’agglomération suite à l’accompagnement reçu.

Pour Sébastien MARTIN : “Cette distinction est une réelle satisfaction. Elle reconnaît la grande qualité du travail fourni par nos équipes de la Petite Enfance aux côtés de leur Vice-Présidente Fabienne SAINT-ARROMAN. Face aux besoins de reconnaissance du métier d’assistants maternels et aux nouvelles demandes des parents, je crois que cet incubateur détient le potentiel suffisant pour aider d'autres territoires en France qui eux aussi, veulent soutenir cette profession et renforcer la densité comme la qualité de leur offre de garde”

La remise officielle des trophées se tiendra le mercredi 13 novembre à l’Assemblée nationale en présence de Sophie Primas, Présidente de l’Observatoire Territoria, de Madame la Présidente de l’Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet et de Madame la Ministre déléguée Françoise Gatel.

*A propos du Prix Territoria - Organisé par l'Observatoire national de l'innovation publique, il récompense les collectivités territoriales qui "osent l’innovation pour l’efficience du service public". Les initiatives des lauréats ont été sélectionnées au regard de trois critères : l'innovation, l'aptitude à être reprises par d’autres collectivités, la bonne utilisation des deniers publics.