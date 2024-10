Réunion de rentrée de l'association Lire et Faire Lire 71 à Montceau-les-Mines : un nouvel élan pour la promotion de la lecture auprès des enfants.

Le lundi 16 septembre 2024, l'association Lire et Faire Lire 71 soutenue par la Ligue de L’Enseignement de Saône et Loire a organisé sa réunion de rentrée à l'Auditorium de Montceau-les- Mines. Cet événement marquant, placé sous le signe de la convivialité et de l'engagement, a réuni les membres bénévoles, ainsi que plusieurs personnalités locales.

En présence de Daniel MEUNIER, Premier Vice-Président de la CCM, et Rachid BENSACI, Délégué Général de la Ligue de l’Enseignement de Saône et Loire, de Madame Saida CHAHOUB membre du Conseil d’administration de la Ligue de l’Enseignement de Saône et Loire, la réunion a permis de rappeler l'importance de la mission de l'association : promouvoir le plaisir de la lecture auprès des plus jeunes. Les témoignages émouvants de six bénévoles ont souligné la richesse des échanges avec les enfants et l'impact positif de leurs interventions.

Le programme 2024-2025 s'annonce riche en formations et événements, avec notamment la formation "Lire aux petits" au Théâtre National de Mâcon en octobre, et des journées d'échange autour des coups de cœur littéraires. Le calendrier inclut aussi une journée exceptionnelle de lecture et de balade contée au Château de Germolles en mai 2025.

Monsieur Meunier s'est dit particulièrement sensible aux actions menées par l'association, témoignant de son soutien aux lecteurs bénévoles pour cette nouvelle année.

Cette rencontre a renforcé l'enthousiasme des bénévoles et leur détermination à faire partager le goût de la lecture aux enfants du département de Saône et Loire.

Nous tenons à remercier chaleureusement la Commune de Montceau Les Mines pour l'octroi de la salle de l'auditorium.

Un grand merci à la Libraire La petite Mandragore pour les revues Citrouille offertes.

Si vous voulez nous rejoindre merci de nous contacter au 06 40 13 44 54 ou par mail à [email protected]