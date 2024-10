10ème Crissey en Rose : les crissotins ont marché pour la bonne cause.

Octobre rose, c’est avant tout le mois consacré à la sensibilisation au dépistage du cancer du sein. La commune de Crissey comme de nombreuses communes s’associe à cette action de sensibilisation en organisant une manifestation solidaire.

Ce dimanche matin les crissotins étaient plus de 150 personnes pour participer à la marche de Crissey en rose. Les stands des différentes associations étaient installés juste à côté de la mairie. Danielle Bégonin, en charge de cette manifestation, a remercié le député Éric Michoux, Annie Lombard vice-présidente du Grand Chalon, Pascal Boulling maire de Crissey, les associations et toutes les personnes qui se sont déplacées ce dimanche matin, de leur présence. Elle a passé la parole tour à tour à Pascal Boulling, Annie Lombard et Éric Michoux.

Les discours terminés, un échauffement « Danses du monde » animé par Stéphanie Chagnon a mis en jambe les marcheurs qui ont rejoint le terrain de sport pour y former un 10 et un nœud géant humain sous une fumée rose.

Vue du ciel du 10 et du ruban rose humain.

La marche de 4 km a serpenté au travers de la commune pour se terminer sur le parvis de l’église vers les stands. Le long du trajet les randonneurs ont ramassé ici et là des galets portant chacun une lettre et semés par Marie-Christine Oudot.

A l’arrivée de la balade, les galets rassemblés ont formé un seul mot Prévention.

Le stand du Rotary Bourgogne Chalon Niépce, associé au Club solidarité du collège Jean Vilar sont toujours présents à Crissey, Fanor a vendu accessoires roses et Dynamic Crissey des roses aux profit des associations…, comme pour chaque octobre rose les entreprises et commerçants crissotins étaient partenaires de l’événement.

L’association Oncossup avait installé son buste d’initiation au palpage dans la salle du conseil.

Après l’effort, le réconfort avec une petite réception dans la salle du conseil où chacun a pu déguster chouquettes roses et boissons. Les enfants et adultes gourmands ont pu apprécier les bonbons constituant le grand ruban rose de 73 cm fabriqué par Isabelle Olivry.

Le soir la mairie de Crissey s'illumine aussi en rose.

C.Cléaux