AVIS DE DECES - Monsieur Joao ALVES DOS SANTOS

Florinda DE JESUS DOS SANTOS,

son épouse ;

Cindy et Jean-Claude,

ses enfants ;

Léo, Mathieu, Thomas, Enzo et Sarah,

ses petits-enfants ;

Patricia et Joaquina, ses sœurs ;

et l'ensemble de la famille,

ont la tristesse de vous faire-part du décès de

Monsieur Joao ALVES DOS SANTOS

survenu le 14 octobre 2024 à l'âge de 78 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 18 octobre 2024 à 10h30 en l'église de Mercurey.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.