Saint-Rémy - "Les Amis des arts" ont exposé leurs œuvres samedi 12 et dimanche 13 octobre salle du Parc Comtesse Keller.

Les membres de l’association "Les Amis des arts", présidée par Marie-Thérèse Grandhaie, ont exposé ce week-end à la salle du Parc. Chacun des artistes présents à cette exposition utilise des techniques différentes pour créer, couché sur les toiles leurs inspirations ou façonner sous leurs doigts toutes sortes d’objets d’art. C’est la passion des arts, et notamment celle de la peinture qu’ils pratiquent, qui nourrit leur talent.

Le vernissage a eu lieu samedi soir en présence de Florence Plissonnier maire de Saint Rémy et des artistes.

Madame le maire a fait quelques achats dont ces magnifiques verres réalisés par Noëlle Laigle.

Peinture à l’huile, aquarelles, pastel, acrylique, encre de chine,… des techniques que Marythé Grandhaie, Mady Chenderowsky, Noëlle Laigle, Maryvonne Bernard, Jean-Pierre Varela, Jacqueline Bellot, Marie-Claire Buffenoir et les autres artistes ont présenté à madame le maire.

On ne trouve pas que des peintres parmi les retraités, Les Amis des Arts compte dans ses adhérents une jeune fille Célia Thiblier.

Célia Thiblier est en 5ème année d’architecture, elle a toujours aimé dessiner. Sa prédilection la technique du collage photo et les carnets de voyage ; il faut dire que Célia est une grande voyageuse et ramène de ses périples de nombreux clichés, elle a parcouru pendant 1 an la Grèce et 3 mois l’Amérique Centrale.

L’association "Les Amis des Arts" anime des rencontres et des échanges culturels, elle est ouverte aux artistes amateurs de Saint-Rémy et de la région chalonnaise qui auraient envie de partager avec eux l’amour de la peinture et des arts en général.

C.Cléaux