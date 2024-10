Les calendriers de l’Avent 2024 sont déjà arrivés !

Un véritable plaisir des yeux et des papilles pour patienter jusqu’à Noël… Deux adresses au centre-ville : le “Moulin à Café” et le “Coffee House Haïka”.

Les calendriers de l’Avent 2024 : la rencontre de l’art et du goût avec Dammann Frères et l’artiste décorateur Victor Cadene



Dammann Frères – maison française spécialiste du thé et des plantes depuis 1825 – s’est associé cette année à l’artiste Victor Cadene pour vous offrir un somptueux assortiment de 25 sachets de thé et infusions parmi les incontournables de Noël et les nouveautés de la marque !

Artiste décorateur, Victor Cadene réalise des scènes en deux dimensions avec les collages de ses dessins, en réalisant l’intégralité des étapes à la main. La spontanéité et l’émotion de la couleur sont essentielles à ses œuvres, qu’il veut à la fois théâtrales, riches et harmonieuses.

Dammann Frères et Victor Cadene : une infusion de créativité dans chaque tasse !

Le Moulin à café

1, place Saint-Vincent | Chalon-sur-Saône (71100) | Tél. : 09 53 36 88 51

Ouverture : du mardi au samedi de 9 h 30 à 19 h et dimanche de 9 h à 12 h 30 (fermé le lundi).

Site Web (commandes en ligne) : boutique-du-torrefacteur.com

Coffee House HAÏKA

8, rue du Blé | Chalon-sur-Saône (71100)

Ouverture : du mardi au vendredi, de 8 h à 18 h 30 ; samedi de 8 h 30 à 18 h 30 ; dimanche de 8 h 30 à 13 h 30