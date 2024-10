Deux co-présidents pour le Tir Sportif de Châtenoy le Royal

Une assemblée générale statutaire d’un club sportif, en temps normal, est souvent un moment ou l’on fait le point d’une saison écoulée sur le plan moral, financier sans oublier les activités et résultats. Ce qui fut fait pour cette assemblée du dimanche 20 octobre 2024 au sein du pas de tir à 10 mètres du stand Guy Chapuis.

Le mot présidentiel

Il a donc appartenu à la Présidente en titre Yvonne Le Floch d’ouvrir la séance avec son rapport moral non sans une certaine émotion, même si celle-ci n’était pas apparente, puisque année olympique oblige il y a à l’ordre du jour le renouvellement du Bureau, disons de l’exécutif du club.

Un rapport moral basé sur les félicitations en direction des compétiteurs, mais également des remerciements aux bénévoles du club, ils sont nombreux à retrousser les manches, qui n’hésitent pas à prendre sur leur temps pour participer aux activités du club. Des remerciements également aux différents soutiens financiers et matériels qui permettent au Tir Sportif de bien fonctionner.

Une activité chargée et des projets

Comme le veut la tradition le vice-président Daniel Guillot a fait un rapport sportif et d’activités toujours très copieux.

Si, de son coté, info-chalon.com a donné en cours de saison les différents résultats dans le détail, il est bon de rappeler que le Tir Sportif de Châtenoy le Royal a participé à 34 compétitions pour 600 tirs. Ce sont 388 médailles ( 303 en individuel et 85 en équipes) pour 4 titres de Champion de France FFT, 3 médailles d’Argent et 2 de Bronze.

Les activités du club c’est aussi les très nombreux travaux réalisés et les projets à venir soit en les réalisant avec ses adhérents, soit avec l’aide des services techniques de la commune, avec bien évidemment en tête le projet d’agrandissement du stand.

Séquence émotion

L’ordre du jour comportait un point important s’agissant du renouvellement complet du Bureau exécutif du club avec à la clé l’élection présidentielle, ainsi que le secrétariat et la garde d’un trésor sain et magnifiquement bien tenu.

Séquence émotion car Yvonne Le Floch, présidente en titre a décidé de ne pas se représenter et de laisser sa place, tout en restant aux cotés de la nouvelle équipe. Quand on sait le dévouement et l’engagement de la Présidente pour son club, mais aussi pour d’autres associations, on ne peut pas rester sans une certaine admiration pour un tel engagement bénévole de surcroît.

Année olympique oblige, de par les statuts, le trop long vote à bulletins secrets a permis d’annoncer l’élection de deux co-présidents, Cecile Le Floch et Daniel Guillot, d’une secrétaire Mélanie Janet et d’un trésorier Valentin Mutin. Ils seront entourés d’une bonne douzaine de membres répartis dans diverses commissions.

Daniel Guillot a tenu à remercier Yvonne Le Floch pour tout ce qu’elle a pu faire pour le club, particulièrement pour avoir crée l’Ecole de Tir et l’avoir suivie depuis plus de 20 ans. La salve de bravos de l’assistance a bien été la preuve de grands remerciements pour cette dévouée désormais past-présidente.

Parole aux autorités

Une assemblée générale qui s’est conclu par les différentes prises de parole des autorités présentes et dans l’ordre :

Gérard Tollard président du Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse, Sports et Engagement Associatif 71, ce dernier a souligné l’engagement des bénévoles.

Jean-Claude Reynaud, vice-président de l’Office Municipal des Sports de Chatenoy le Royal, remplaçant le Président Daniel Rebillard, et faisant, en autre, un rapprochement entre le sport individuel qu’est le tir sportif avec l’esprit collectif que peut avoir le club de Chatenoy le Royal.

Françoise Vaillant, conseillère départementale, représentant le Président André Accary, laquelle a félicité le club pour son travail.

Thierry Thévenet, président départemental des OMS mais aussi membre de la FFT a souligné toute l’importance du club tout en donnant quelques pistes à suivre pour des aides éventuelles.

Le député de la circonscription Arnaud Sanvert a insisté sur les vertus du sport pour l’équilibre d’une société.

La parole pour conclure a été donné au maire Vincent Bergeret qui était accompagné de Pascale Lepers, adjointe aux Associations. Un maire qui a une nouvelle fois renouvelé ses félicitations en direction du club pour ses résultats mais aussi pour son travail en interne particulièrement avec les manifestations mais aussi les travaux réalisés, tout en confirmant l’aide des services techniques.

Puis de faire part de son engagement au cours de sa mandature sur l’agrandissement du stand de tir par une salle multi fonctions : « Je peux vous dire que nous sommes en étude de cette réalisation et qu’un cabinet est chargé de nous présenter un projet. Vous comprendrez que nous avons eu à nous confronter à des situations comme le Covid, que des ressources financières de la commune ont été réduites et que nous avons eu à supporter, comme vous tous, les hausses de l’énergie. Nous devons gérer sainement cette argent public communal. Le projet n’a pas été oublié et je pense que vous aurez de bonnes nouvelles, d’autant qu’un gros prêt pour la commune se termine en 2027. » puis de remercier la présidente sortante pour son engagement et en félicitant la nouvelle équipe désormais en place.

JC Reynaud