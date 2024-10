Le joli clin d'oeil à l'Elan Chalon

Soirée mémorable ce dimanche au Colisée avec le passage de Uri Cohen Mintz venu saluer Élan Passion avant la rencontre. Joueur émérite et sympathique des années 2003/2006 , Uri et son épouse aujourd'hui restaurateurs adorent revenir à Chalon et ses alentours saluer leurs nombreux amis ...la classe ! Un moment qu'Hervé Marchal, Président d'Elan Passion, a bien évidemment immortalisé.