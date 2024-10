AVIS DE DECES - Madame Catherine BOUTEILLE née DUMONT

MOROGES - SAINT-DÉSERT - ROUVRES-EN-PLAINE (21)



Lauranne et Benjamin,

ses enfants ;

Regis et Thérèse, ses parents ;

et l'ensemble de la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Catherine BOUTEILLE

née DUMONT

survenu le 19 octobre 2024,

à l'âge de 60 ans.

La cérémonie aura lieu lundi 28 octobre 2024, à 15h15,

au crématorium de Crissey.

Cet avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.