AVIS DE DECES - Monsieur Maxime CORTADA

GIVRY - LE CREUSOT



Delphine, sa compagne et ses enfants ;

Patricia, sa sœur et

Frédéric, son compagnon et leurs enfants ;

Anthony, son fils ;

et l'ensemble de la famille,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Maxime CORTADA

survenu le 17 octobre 2024

à l'âge de 52 ans.

La cérémonie aura lieu le lundi 28 octobre 2024 à 9h15 au crématorium de Crissey.

Cet avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.