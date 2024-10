L'athlète paralympique Cédric Fèvre-Chevalier remercie le Lions Club Mercurey Côte chalonnaise

Lundi soir, le champion paralympique 2012, et recordman du Monde de tir à la carabine à 10 mètres couché, a rencontré les membres du club service mercuréen, pour les remercier de l'aide qu'ils lui ont apportée, dans le cadre de sa participation aux jeux paralympiques de Paris.

Le Lions Club Mercurey Côte Chalonnaise accueillait lundi soir le tireur chalonnais, Cédric Fèvre-Chevalier, dans le cadre d'une de ses réunions. Une venue consécutive à l’aide apportée par le club service mercuréen au sociétaire de la Société de Tir et d’Éducation Physique (STEP) de Chalon-sur-Saône, dans le cadre de sa participation aux Jeux Paralympiques de Paris 2024. Un don issu des bénéfices réalisés lors de la seconde édition des Œnolions, une action de vente aux enchères de vins de la Côte chalonnaise, qu'organise en avril le Lions Club Mercurey Côte chalonnaise au profit du handisport. (Voir article octobre 2024)

Cédric Fèvre-Chevalier est atteint d'une Spina Bifida, une malformation congénitale, qui le paralyse des deux jambes. Il a découvert le haut niveau à 19 ans, après avoir subi 14 opérations liées à son handicap. Mais issu d’une famille de sportifs amateurs, qui lui ont inculqué le goût et les valeurs du sport, il n'est pas du genre à abandonner! Il a ainsi gravi tous les échelons de son sport, pour obtenir 25 titres nationaux, une médaille d'or olympique en 2012 à Londres, pour sa première participation à des JO, et un titre de recordman du monde à 10 mètres couché.

Il participait cette année à ses 4èmes Jeux Paralympiques. « Après avoir découvert les jeux en 2012, explique le tireur chalonnais, puis ceux de 2016 (Rio de Janeiro), j'ai participé à ceux de 2020 (Tokyo), où j'ai terminé à la 4e place, la plus mauvaise.... Est arrivé ensuite le grand rêve de ma carrière, les Jeux de Paris 2024. Au sortir d’une année très intense, avec beaucoup de stages (Émirats Arabes Unis, Inde, Corée du Sud et Grenade pour les championnats d’Europe), j'ai eu la chance de vivre ces Jeux, où la dimension affective et émotionnelle était très intense. Peut-être trop, ce qui explique en partie mon échec....»

Ces Jeux auront en effet été difficiles pour le tireur chalonnais, avec la déception d’une double élimination en qualifications à 10 mètres et 50 mètres couchés, sur le pas de tir de Châteauroux, « l’un des plus grands sites d’Europe ». En prise avec des soucis techniques, il n’a pas pu gérer l’émotion de la présence de ses proches et il lui a sans doute manqué l’insouciance des jeux de 2012 pour réussir.

Mais quoiqu'il en soit, ces jeux de Paris ont été sans aucun doute « l'un des plus beaux que j'ai vécu et resteront à jamais gravés dans ma mémoire ».

Aujourd'hui, à bientôt 41 ans, Cédric Fèvre-Chevalier se donne le temps de digérer la déception avant éventuellement de reprendre le chemin de la compétition, Pour le moment, il privilégie une formation d’entraîneur, que lui a proposée la Fédération Française de Tir, et qui pourrait lui permettre de se reconvertir, tout en restant dans le domaine qu'il affectionne.

Au final, les membres du Lions Club Mercurey Côte chalonnaise, ont vraiment apprécié ces échanges, sincères et très conviviaux, qui leur ont permis de découvrir Cédric Fèvre-Chevalier, le tir sportif et la vie, pas toujours facile, d'un athlète paralympique.