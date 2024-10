Soirée d’Inauguration du "Comptoir de Mathilde" : Les commerçants et les élus répondent présents

Entrer dans ‘Le Comptoir de Mathilde’, c’est éveiller vos papilles !

Céline Romann vient récemment d’ouvrir la jolie épicerie fine « Le Comptoir de Mathilde » située 59 Grande Rue à Chalon-sur-Saône. Dans ce palais des saveurs, si la spécialité majeure reste la pâte à tartiner, le chocolat et le baba au rhum, elle propose aussi à sa clientèle des spécialités françaises et d’ailleurs où vous découvrirez des produits de qualité, réalisés par des producteurs partenaires du sud et de maisons réputées!

Aussi, ce vendredi 25 octobre 2024 à partir de 19 heures, dans cette chocolaterie & épicerie fine où toutes les spécialités sont à découvrir, avait lieu la soirée d’inauguration en présence de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, John Guigue, 5e adjoint en charge de la relance du commerce et de l’animation, de Sébastien Ragot, Vice-président au Grand Chalon en charge de l’enseignement supérieur, Laëtitia Leclercq, Présidente des 3C et de nombreux commerçants.

Une soirée qui s’est déroulée dans une grande convivialité autour d’un buffet bien garni !

« Le Comptoir de Mathilde », située 59 Grande Rue à Chalon-sur-Saône est ouvert le lundi de 14 h à 19 h, du mardi au samedi de 10 h à 19 h et le dimanche de 10 h à 13 h (tél 03 85 96 02 35).

Le publireportage info-chalon.com J.P.B