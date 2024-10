Mutualisation des services des forces de l’ordre : Saint-Marcel a renouvelé sa convention entre la Police Municipale et la Police Nationale

Ce mercredi 16 octobre, le renouvellement de la convention de coordination entre les agents de la Police Municipale de Saint-Marcel et de la Police Nationale de Chalon-sur-Saône a été acté.

Monsieur Olivier TAINTURIER, Sous-préfet de Chalon-sur-Saône, Monsieur Patrice GUIGON, Procureur de la République de Chalon-sur-Saône, ainsi que Monsieur Raymond BURDIN, Maire de Saint-Marcel, ont tour à tour signé ce document pour une durée effective de trois ans.

Cette convention a pour but d’articuler les compétences de la Police Municipale et de la Police Nationale et précise les missions confiées à chacune.

Elle prévoit notamment le cadre d’interventions, des échanges réguliers d’informations ainsi qu’un suivi d’activités.

Une coordination qui a déjà fait ses preuves

Si la police municipale a plutôt un rôle de proximité et est visible sur l’espace public, son domaine de compétences ne lui permet pas d’intervenir pour tout.

La police nationale a, quant à elle, un champ de compétences plus large et peut opérer sur des,travaux d’enquêtes et d’investigations.

« Les missions des agents se complètent », a souligné Olivier TAINTURIER, Sous-préfet de Chalon-sur-Saône.

Le Capitaine Damien BURILLER de la Police Nationale a ajouté que les rapports entre les deux forces étaient excellents.

Pour terminer, le Maire Raymond Burdin s’est dit satisfait des actions menées, avec une baisse du nombre de cambriolages constatée depuis plusieurs mois, ainsi qu’une diminution des points de rassemblement.

À ce jour, la Police Municipale de Saint-Marcel est composée de 4 agents.

La Ville est par ailleurs équipée de 3 caméras piétons, et d’un système de vidéo-protection dont le déploiement est actuellement en cours.



Amandine CERRONE