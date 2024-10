«Neverdead», la première comédie musicale d'Alycia Steel

La chanteuse interprète pop-rock mystique sera sur scène le 31 octobre au Clos Bourguignon pour sa première comédie musicale. Il reste encore quelques places. Plus de détails avec Info Chalon.

De Mylène Farmer à Marilyn Manson, Alycia Steel sera sur scène pour une vingtaine de reprises de ses artistes préférés le jeudi 31 octobre, 20 heures*, au Clos Bourguignon.

«Neverdead» est un spectacle ou conte musical, à mi-chemin entre la comédie musicale pop-rock symphonique et le concert, qui raconte l'histoire d'une femme envoûtante et envoûtée avec plusieurs tenues de ses rêves pour la chanteuse interprète mais nous n'en dirons pas plus si ce n'est que ce ne sont «que des covers».

Née le 17 mai 1999 à Saint-Rémy, Alycia a grandi et vécu à Épervans. Hélas, comme tant d'autres, elle est victime de harcèlement à l'école, c'est dans la musique que la jeune fille s'est réfugiée. Se pensant seule dans sa chambre, c'était sans compter sur sa grand-mère et sa mère qui l'entendaient chanter. Elles vont la pousser à mettre le pied à l'étrier et voilà qu'après avoir littéralement «fui» l'école, source de toutes ses angoisses, une fois son CAP en poche, Alycia devient chanteuse professionnelle du haut de ses 16 ans.

«Je sais que j'ai eu raison de croire en mon rêve : chanter, chanter encore, chanter toujours», nous explique-t-elle.

De toute façon, avec un grand-père maternel batteur et des grands-parents paternels chanteurs d'opérettes, il ne pouvait en être autrement : Alycia, la musique, elle a ça dans le sang.

Les débuts sont modestes mais elle ne s'en laisse pas compter, Alycia s'accroche contre vents et marées, faisant fi des critiques malveillantes. Ce n'est plus la bambine timide, elle imposera son style qu'on le veuille ou non.

Elle chante pour la première fois en public dans le centre-ville de Saint-Rémy, à l'occasion d'un concert organisée par une pizzeria.

«C'est à ce moment-là que j'ai compris que j'étais VRAIMENT faite pour être chanteuse»

Alycia fera la première partie des Tontons Zingueurs à la Salle Georges Brassens, à Saint-Rémy. Les mêmes Tontons Zingueurs qu'elle retrouvera au Bress'Poulos, à Louhans. Elle fera plusieurs éditions de Soupe en scène, à Lyon.

Remarquée pour son joli timbre de voix, elle fera la première partie de Colonel Reyel, Sabine Paturel, Mickael Jones, Patsy, Kazero, Faudel, Juliette Armanet, Alain Llorca du groupe Gold, Jean-Pierre Morgand du groupe Les Avions, et Benny B... mais aussi en duo avec Kareen Antonn ou Sloane à Beausoleil (Alpes-Maritimes) pour ne citer qu'elles.

Vous pouvez la retrouver dans plusieurs bars du Chalonnais (mais pas que) comme le Toqu'Art, au 30 Quai Sainte-Marie, l'Hexagone, au 57 Rue de Strasbourg, à Chalon-sur-Saône, au bar brasserie Le Lithana, 17 Place de l'Église, à Ouroux-sur-Saône, au bar-restaurant Le Bouclier de Bourgogne, 76 Roue de Saint-Jean de Losne, à Brazey-en-Plaine, ou encore à L'Étoile du Rock, 20 Route de Saint-Vincent, à Montret.

Quant au spectacle à proprement parler, un conte musical monté en trois semaines, on doit l'idée à Zab Zab qui s'est occupé du scénario, de la mise en scène, du décor et des costumes.

Sur scène, quatre personnages : Alycia Steel dans son propre rôle, l'ensorceleuse Garance (Chantal Amour), Zabella (Zab Zab) à la recherche de l'amour, et Julian (Claude Michaudet), l'élu de son cœur, avec pour décor le manoir de Neverdead.

«Très honnêtement, je ne pensais pas avoir ce genre de salle», nous confie la chanteuse, reconnaissable entre mille avec son look glam rock façon Cruella d'Enfer, qui répète depuis des semaines «pour être au top» le jour-J.

Conseil de la chanteuse : «Ne ratez surtout pas le début !»

«Neverdead», le jeudi 31 octobre, 20 heures*, au Clos Bourguignon.

Tarif : 10 euros.

Déconseillé aux moins de 10 ans.

Réservation conseillée (200 places assises) à l'Office du Tourisme de Chalon-sur-Saône ou sur place en fonction de la disponibilité. Buvette à l'entracte.

* Ouverture de la salle à 19 heures.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati