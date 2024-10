9e édition de Mois sans tabac : une nouvelle opportunité pour relever le défi !

Comme chaque année, à partir du 1er novembre, la campagne nationale Mois sans tabac invite les fumeurs à arrêter la cigarette pendant 30 jours, un objectif collectif qui mobilise de nombreux acteurs locaux pour soutenir la santé publique. En Bourgogne-Franche-Comté, l’engouement pour cette initiative est notable, avec plus de 2 700 participants inscrits pour l’édition 2024. Porté par Santé publique France, le Ministère de la Santé et de l’accès aux soins, et l’Assurance Maladie, ce défi bénéficie d’un soutien régional marqué pour encourager les participants à prendre part à ce mois décisif.

En 2023, l’OCDE a réalisé une évaluation économique des politiques de lutte contre le tabac. Leurs modélisations[1] montrent que, reconduite chaque année, l’opération permettrait de réduire les dépenses de santé de 94 millions d’euros par an en moyenne entre 2023 et 2050 (pour un coût par année d’environ 12 millions d’euros). Ainsi, pour chaque euro investi dans Mois sans tabac2, plus de 7 euros sont économisés sur les dépenses de santé du fait de l’arrêt du tabagisme.

À l’horizon 2050, Mois sans tabac permettrait d’éviter notamment : 241 000 cas d’infections respiratoires basses, 44 000 cas de bronchopneumopathies chroniques obstructives (BPCO) et 28 000 cas de cancers.

Par ailleurs, son effet augmenterait l’emploi et la productivité du travail, pour une valeur estimée à 85 millions d’euros par an.

Le Mois sans tabac en Bourgogne-Franche-Comté

Le fil rouge d’attractivité continu !

Cette année encore, Promotion Santé BFC (ex-Ireps BFC), structure ambassadrice depuis 2017, sous le pilotage de l’ARS et en collaboration étroite avec l’association Tab’agir, déploie son fil rouge de communication, valorisation et animation du dispositif en région à travers la diffusion hebdomadaire de fiches mémo tabac thématiques en octobre,suivi de podcasts témoignages en novembre. Ces supports sont accessibles depuis l'espace Mois sans tabac du site internet de Promotion Santé. Dans cet espace, vous retrouverez également de nombreuses autres ressources tels qu’un module d'auto-formation en e-learning sur les fondamentaux autour du Mois sans tabac, le tabagisme et la prévention des addictions ou encore le Guide partenaires national Mois sans tabac pour les acteurs.



L’opération en région est également animée à travers un groupe régional Facebook Mois sans tabac « les Bourguignons et les Francs-Comtois ». Durant toute la durée de l’opération, des messages de soutien, de valorisation, d’encouragement et de félicitations mais également de partage d’idées et d’expériences sont régulièrement postés afin d’accompagner les fumeurs dans leur démarche d’arrêt du tabac. La communauté compte à ce jour 748 membres.

Nouveauté cette année, à partir du 1er novembre, Promotion Santé propose un cahier de 30 activités variées (quiz, énigmes, mots-croisés, mots-mêlés, rébus…) s’inscrivant comme une ressource supplémentaire pour pallier l’envie de fumer et réussir son arrêt et/ou accompagner un fumeur dans cette démarche. Ce cahier sera disponible en téléchargement rubrique "Ressources" de l'espace Mois sans tabac du site de Promotion Santé.



Les dispositifs et structures d’accompagnement

Chaque année, en novembre, la réussite des fumeurs qui relèvent le défi de l’arrêt du tabac est en grande partie le résultat de la mobilisation d’acteurs dans leur démarche d’accompagnement, de conseils et d’informations délivrés aux fumeurs qu’ils accueillent et auprès desquels ils interviennent.



Les professionnels et structures d’accompagnement en région

Retrouvez les principaux dispositifs et structures d’accompagnement autour du tabagisme en région dans la rubrique "Mois sans tabac en région" de l'espace Mois sans tabac du site de Promotion Santé.



Répertoire régional des ressources spécialisées de prise en charge des addictions

Actualisé en 2023 sur le site de l’ARS BFC, ce répertoire présente une description des missions de chaque type de structure de prise en charge au regard des attendus possibles des usagers potentiels ainsi que des informations pratiques sur les modalités d’accès à ces structures.

Consulter le Répertoire régional addictologie



Tab’agir

Une association dédiée au sevrage tabagique, une spécificité de notre région Bourgogne Franche Comté

Tab’agir propose une prise en soin pluridisciplinaire : les personnes désireuses d’arrêter de fumer sont orientées vers un prescripteur (médecin, infirmière, sage-femme) au plus proche de leur domicile. Si la personne craint de prendre du poids lors son arrêt, elle peut bénéficier de 4 consultations auprès d’un.e diététicien.ne et de 4 consultations pour travailler autour de la dépendance liée à la gestuelle et aux pensées auprès d’un.e psychologue. Tout au long du sevrage, Tab’agir est présent et réalise un coaching téléphonique à la demande du patient, ainsi qu’un appel de suivi à 6 mois et à 1 an.

Pour en savoir plus, consulter son site internet.

[1] https://www.oecd.org/fr/france/evaluation-du-programme-national-de-lutte-contre-le-tabagisme-en-france-b656e9ac-fr.htm

2 https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2023/premiere-evaluation-economique-de-mois-sans-tabac-un-dispositif-juge-efficace-et-qui-genere-des-economies-de-sante