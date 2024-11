AVIS DE DECES - Madame Claude CASSEVILLE née LIGEROT

SAINT-RÉMY



Jean-Noël CASSEVILLE, son époux ;

Valérie et Christophe, Hélène et Ludovic, ses enfants ;

Apolline, Lison, Héloïse, ses petites-filles ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Claude CASSEVILLE

née LIGEROT

survenu le 1er novembre 2024,

à l'âge de 75 ans.

La cérémonie sera célébrée vendredi 8 novembre 2024, à 9h15, en la salle de cérémonies du crématorium de Crissey.

Ni fleurs, ni plaques.

La famille rappelle à votre souvenir les parents de Claude,

Lucien et Yvette

et remercie le personnel des associations du CCAS, du

« Souffle d'Or », des « Ailes d'Argent » et l'ensemble du personnel médical pour leur gentillesse et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.