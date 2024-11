«Fario» : Des truites et des hommes

Le moins que l'on puisse dire, c'est que la soirée «Fario», qui a eu lieu ce lundi 4 novembre à 19 heures 30, a été un véritable succès pour La Bobine puisque l'intégralité des 291 places de la salle 9 du Mégarama Chalon ont trouvé preneur.

Pour la plus grande satisfaction de Lucie Prost, la réalisatrice, et Lucie Fichot, la productrice.

Invitées pour cette soirée spéciale, elles se sont prêtées de bonne grâce au jeu des questions lors du débat animé par Chantal Thévenot, la président de La Bobine, qui a suivi la projection de ce premier long-métrage en salles le 23 octobre.

«Fario», c'est avant tout le nom de la truite commune (Salmo trutta fario), de la famille des salmonidés, une espèce présente sur tout le continent européen qui apprécie les eaux claires et plutôt froides.

Tourné dans la Vallée de la Loue, dans le Haut-Jura, et en Normandie, «Fario» a été l'occasion de réunir une pépinière de talents comme Megan Northam, Andranic Manet et Finnegan Oldfield mais aussi de présenter une ruralité originale, fantasque et vivante qu'on voit assez peu dans les représentations à la télévision et au cinéma.

«Fario», un film qui fait mouche à tous les coups.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati