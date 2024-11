Vivez un Noël féérique et immersif avec L’Incroyable Noël au Château de Chaumont

Un spectacle immersif et intimiste

Le parcours, d’une durée d’environ une heure, permet aux spectateurs de passer de pièce en pièce, découvrant à chaque pas un nouvel univers. Contrairement aux spectacles classiques où les spectateurs restent passifs, L’Incroyable Noël mise sur une narration continue qui guide les participants à travers chaque scène comme s’ils feuilletaient les pages d’un conte. La scénographie utilise des éléments visuels dynamiques qui changent d’une pièce à l’autre, créant des ambiances variées et surprenantes. Chaque décor devient ainsi une porte d’entrée vers une nouvelle aventure.

Organisé en petits groupes de vingt-cinq personnes, ce format favorise une expérience confidentielle et immersive, où chaque spectateur a l’impression d’être au cœur de l’action. Au total, dix décors de cinéma recréent des atmosphères uniques, permettant de s’immerger dans l’esprit de Noël de façon originale. Les vendredis, les spectacles se déroulent de 18 h à 21 h 30, tandis que les samedis sont ouverts de 10 h à 21 h 30, et les dimanches de 10 h à 20 h. Cette ample disponibilité garantit aux familles et groupes d’amis une flexibilité pour venir découvrir ce voyage enchanteur.



L’Enchanteur : une communauté passionnée de bénévoles

Ce qui fait la force de L’Incroyable Noël, c’est l’engagement et la passion des 400 bénévoles qui s’y investissent pleinement. Chaque semaine, ces volontaires — de tous âges et horizons — viennent au château pour préparer, répéter et ajuster les scènes, afin d’offrir une prestation soignée et immersive au public. Ils constituent une véritable communauté, travaillant main dans la main pour donner vie à cette aventure. Des équipes dédiées aux costumes, aux décors, à la sécurité, ou encore à l’accueil sont mobilisées pour garantir une expérience impeccable, et tous partagent un même objectif : faire rêver les spectateurs et créer des souvenirs inoubliables.

L’Enchanteur, dont la mission est de valoriser le patrimoine culturel et historique de la région à travers des spectacles immersifs et populaires, a également imaginé un programme estival complémentaire : Le Songe de La Fontaine. Prévu pour l’été prochain, ce second événement vise, tout comme L’Incroyable Noël, à faire du domaine de Chaumont un lieu de rencontre et d’échange culturel, tout en faisant découvrir aux visiteurs la richesse du patrimoine local.